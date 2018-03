China vai facilitar acesso a empresas de pagamentos estrangeiras, diz PBoC

Pequim, 21 - O banco central da China, conhecido como PBoC, anunciou hoje que irá facilitar as condições para que empresas de pagamentos estrangeiras façam negócios no país asiático.



Companhias estrangeiras que desejem oferecer pagamentos eletrônicos terão de estabelecer uma entidade na China e entrar com pedido de licenças, afirmou o PBoC em comunicado.



O armazenamento e processamento de dados pessoais e financeiros coletados por essas empresas deverão ser executados na China, informa o comunicado.



Na segunda-feira (19), o recém-nomeado presidente do PBoC, Yi Gang, disse que o governo chinês iria anunciar "uma série de medidas de reformas e de abertura" nas próximas semanas. Fonte: Dow Jones Newswires.