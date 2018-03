Índia discutirá redução de déficit comercial com China na próxima semana

São Paulo, 21 - Assim como os EUA, a Índia também deseja reduzir seu déficit no comércio com a China. Para discutir o assunto, representantes dos governos dos dois países se reunirão na próxima semana em Nova Délhi, a capital indiana.



"Vamos falar sobre as possibilidades de aumentar as exportações indianas para a China e ver como podemos reduzir o déficit comercial", comentou o ministro do Comércio da Índia, Suresh Prabhu.



Nos primeiros sete meses do atual ano fiscal, entre abril e outubro, a Índia acumulou déficit comercial de US$ 36,73 bilhões com a China, segundo dados do governo indiano.



Na semana passada, Washington anunciou que pediu à China uma redução de US$ 100 bilhões em seu superávit comercial anual com os EUA. Com informações da Dow Jones Newswires.



(Sergio Caldas)