Força-tarefa da PGFN para Lava Jato cobra R$ 8,2 bilhões de 247 devedores

Brasília, 20 - A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) já bateu à porta de 247 devedores para cobrar R$ 8,2 bilhões em tributos sonegados por pessoas e empresas investigadas na Operação Lava Jato. O lançamento das dívidas é fruto da força-tarefa formada pelo órgão para acompanhar os desdobramentos das apurações no âmbito tributário e impedir que os envolvidos desapareçam com o patrimônio antes que o governo possa cobrá-lo.



A força-tarefa é formada por 70 procuradores de várias unidades, que trabalham em colaboração com integrantes da Receita Federal. Entre as medidas que podem ser tomadas para garantir a recuperação do débito está a solicitação de cautelares para bloqueio de bens.



A PGFN não informa se já houve recuperação de algum porcentual desses débitos lançados pelo órgão na dívida ativa.



(Idiana Tomazelli)