Nova Zelândia pode interromper concessões de exploração de petróleo e gás

Camberra, 20 - O governo de centro-esquerda da Nova Zelândia avalia a proibição de novas concessões para exploração de petróleo e gás, afirmou a primeira-ministra Jacinda Ardern, que defende indústrias alternativas, com menor impacto ambiental.



O setor de petróleo e gás contribui com mais de 2,5 bilhões de dólares neozelandeses anualmente para a economia local. As exportações do setor geram 1,5 bilhão de dólares neozelandeses para o país por ano. A Nova Zelândia importa dois terços do petróleo de que necessita, mas há produção de petróleo e gás a graças a 21 licenças e autorizações concedidas no país, em grande parte na bacia Taranaki, na costa oeste de North Island.



Ardern disse que, de qualquer modo, as permissões já concedidas não serão revogadas. Para ela, porém, como o mundo paulatinamente deve deixar os combustíveis fósseis e o governo olha para o futuro, deve haver uma decisão sobre o tema em alguns meses, que levará em conta qualquer impacto econômico.



A premiê adiou uma visita de Estado nesta segunda-feira, da Indonésia, para receber uma petição do grupo ambientalista Greenpeace que pede o fim completo da exploração de petróleo e gás. Fonte: Dow Jones Newswires.