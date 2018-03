Por que reduzir a burocracia não está na agenda eleitoral?

(foto: Arte/Soraia Piva)

Em ano eleitoral, a burocracia é uma pauta que não está colocada na agenda da maioria dos candidatos. O assunto, dizem os marqueteiros, é chato e os eleitores não estão dispostos a perder tempo com isso. O problema é que os entraves gerados pela burocracia emperram o crescimento – e só com crescimento há emprego e renda. Observe a seguir alguns números superlativos da monstruosa burocracia brasileira levantados pela Fiesp:



– No Brasil, uma pessoa possui em média 20 documentos de identificação. Na maioria dos países ricos, eles não passam de 5



– O empresário precisa, em média, de 4 anos para fechar uma empresa.



– Mais de 5 milhões de normas impactam a vida das empresas e cidadãos brasileiros. A cada dia, 700 novas normas são editadas



– As empresas gastam R$ 137 milhões por dia para acompanhar as mudanças de legislação



– O registro de uma marca pode levar 6 anos – um dos prazos mais longos do mundo



– As empresas são obrigadas a guardar os livros fiscais por 30 anos – e isso na era da digitalização





Miami, ainda a queridinha dos brasileiros





Depois de uma queda acentuada nos últimos dois anos, o número de turistas brasileiros em Miami voltará a crescer em 2018. Segundo projeções de agências locais, a previsão é de crescimento de até 5% no total de viajantes. Apesar da recente retração, os brasileiros continuam a amar a cidade. São os estrangeiros que mais visitam a região, respondendo por 17% do fluxo de turistas internacionais, à frente dos alemães (9%) e colombianos (8%).



US$ 233 trilhões

é a dívida global dos governos, empresas e da população, segundo a agência de crédito Equifax. De acordo com o estudo, o alto nível de endividamento, que triplicou em uma década, coloca em risco o sistema financeiro mundial.

“Se você puder direcionar seu talento para programação, ciência, biologia avançada ou para criar inovações no setor de energia, terá boas oportunidades”

. Bill Gates, fundador da Microsoft, citando as áreas que, segundo ele, terão mais emprego no futuro



RAPIDINHAS



» Depois de muitas idas e vindas, o presidente Michel Temer assinou a regulamentação do RenovaBio, decreto que tem por objetivo aumentar o uso de biocombustíveis no país, reduzir o lançamento de gases poluentes na atmosfera e criar metas nacionais de redução das emissões.

» Para terminar o assunto: todos os protagonistas do universo agro comemoram a pujança do setor, certo? Não é bem assim. Alguns especialistas temem pelo futuro da produção de arroz. O alto custo de manejo e a concorrência com o arroz importado, especialmente do Paraguai, estão deixando os produtores brasileiros sem rentabilidade.



» Ainda sobre a vida no campo: já há até uma rede social exclusiva para conectar o agronegócio. Criada por Guilherme Ferraudo, profissional da área de estatística, a YouAgro permite que os participantes compartilhem experiências e oportunidades de negócios.



» A turma do agronegócio está em festa. “O setor recebeu a sua carta de alforria”, afirma Plinio Nastari, presidente da consultoria Datagro e representante da sociedade civil no Conselho Nacional de Política Energética. “Pela primeira vez em 90 anos, a área de biocombustíveis passa a ter uma visão sobre qual é o seu mercado no futuro. Sem essa visão, é muito arriscado fazer investimentos.”



Com o cashback, você compra e recebe parte do dinheiro de volta

Um novo método de compras on-line deve mexer com o setor financeiro no Brasil. O “cashback”, conceito difundido nos Estados Unidos e que consiste em fazer uma compra e receber parte do dinheiro de volta, começou a ser oferecido no mercado brasileiro. Funciona assim: ao adquirir um produto pela internet, a pessoa recupera de 1% a 20% do valor, que é devolvido na forma de crédito. Ao prestar o serviço, as empresas ganham a fidelidade do cliente – que usa o crédito para comprar mais.



Para Nextel, campanha suspensa foi um sucesso

Apesar de ter sua divulgação suspensa pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), a propaganda da Nextel que faz piada com os rivais foi um sucesso. Essa é avaliação da empresa e da agência Tribal Worldwide, responsável pelo anúncio. A polêmica viralizou nas redes sociais e foi tema de reportagens. Na análise dos envolvidos, dificilmente a campanha teria a mesma visibilidade se não fosse a provocação aos concorrentes.