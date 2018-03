Página do BC é corrigida e volta a informar que Selic está em 6,75% ao ano

Brasília, 19 - O erro que fez a página do Banco Central na internet indicar que o juro básico da economia, a Selic, estava em 0,00% foi corrigido. A informação ficou publicada por mais de duas horas no canto superior direito do site do BC. Por volta das 21h20, a página da instituição já indicava a informação correta, com o juro em 6,75%.



O BC realiza reunião nesta semana e o mercado acredita que a Selic deve cair 0,25 ponto porcentual, para 6,50% ao ano.



(Fernando Nakagawa)