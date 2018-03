Marun diz que Previdência saiu do Congresso e subirá nos palanques

Rio, 19 - A reforma da Previdência deixou o Congresso e vai subir nos palanques, disse a empresários do setor supermercadista nesta segunda-feira, 19, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun. Em seu discurso de abertura da Convenção Abras, no Rio de Janeiro, Marun acusou políticos contrários à reforma de hipócritas, por não terem votado pela sua implementação por motivos eleitoreiros.



"Ouso dizer que o grande problema do Brasil, fora a corrupção, é a hipocrisia, homens e mulheres na política não dizem o que realmente pensam", disse Marun, afirmando que a não aprovação da reforma da Previdência foi o pior revés que o governo Temer sofreu.



Para ele, é um risco este ano eleger políticos que não tiveram coragem de tomar uma decisão na hora que era necessário para evitar maiores déficits da Previdência. "Hoje eu rogo a Deus que se eleja um presidente da República alguém que não minta que a reforma não é necessária, seria a eleição de um mentiroso", comentou.



Ele voltou a afirmar que o presidente Michel Temer "é o melhor presidente por hora de mandato que o Brasil já teve", e disse que Temer vem sendo perseguido por ter decidido acabar com o corporativismo.



"Estamos vendo inflação e juros baixos, tivemos o melhor natal dos últimos anos, e tudo isso em meio a mais brutal perseguição ao presidente Temer", afirmou. "Fizemos a reforma trabalhista, e tudo isso em um ano e meio de governo, imagina se tivéssemos quatro anos, ele (Temer) iria estar disputando o posto de melhor presidente da República da história do Brasil", bradou, sendo muito aplaudido pelas centenas de empresários presentes.



(Denise Luna)