Presidente do PBoC promete anunciar reformas durante as próximas três semanas

Pequim, 19 - Nomeado o novo presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Yi Gang anunciou nesta segunda-feira, durante o Congresso Nacional do Povo, que "haverá uma série de reformas e medidas de abertura" durante as próximas três semanas no país. "Vocês verão", afirmou ele, sem dar detalhes, a repórteres no Grande Salão do Povo, enquanto caminhava para fazer o juramento do cargo.



Pessoas ligadas ao assunto dizem que Pequim trabalha em um plano que envolve a maior participação estrangeira no setor financeiro, por exemplo na área de seguros. O presidente Xi Jinping deve revelar o plano no próximo mês durante o Fórum Boao, um encontro anual de líderes políticos e empresariais na ilha chinesa de Hainan.



O regime chinês pretende usar o plano como uma mostra de sua resolução para continuar a liberalizar a economia, em especial diante da pressão crescente do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pediu aos chineses medidas para reduzir o déficit comercial dos EUA nos negócios bilaterais. Fonte: Dow Jones Newswires.