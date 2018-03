Abu Dabi assina acordo de US$ 1,45 bilhão com a francesa Total

Dubai, 18 - A companhia estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, a Abu Dabi National Oil, informou ter assinado um acordo no valor de US$ 1,45 bilhão com a gigante francesa Total, concedendo participações em campos offshore. O anúncio foi feito em uma declaração emitida neste domingo.



De acordo com a companhia emiradense, a Total receberia uma participação de 20% nas concessões dos campos de Umm Shaif e de Nasr, além de uma participação de 5% na concessão do Lower Zakum, pagando taxas de participação de US$ 1,15 bilhão e de US$ 300 milhões, respectivamente. A empresa disse que os acordos têm um prazo de duração de 40 anos.



O Lower Zakum produz cerca de 450 mil barris de petróleo por dia, enquanto os campos Umm Shaif e Nasr produzem cerca de 460 mil barris por dia. Fonte: Associated Press.