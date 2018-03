Mercado prevê IBC-Br negativo em janeiro

São Paulo, 17 - O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) deve começar o ano no negativo, conforme a maioria das expectativas coletadas pelo Projeções Broadcast para o dado de janeiro. Ante dezembro com ajuste sazonal, o intervalo de 28 estimativas para o IBC-Br vai de queda de 2,60% a expansão de 0,20%, com mediana negativa de 0,80%. O Banco Central (BC) divulga o IBC-Br do primeiro mês de 2018 nesta segunda-feira, 19.



Os números negativos foram consenso entre os indicadores mensais de atividade em janeiro. A produção industrial recuou 2,4%, o varejo ampliado teve queda de 0,1% e o volume de Serviços prestados caíram 1,9%, todos em relação a dezembro, com ajuste sazonal.



O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, estima queda de 0,3% para o IBC-Br em janeiro na comparação com dezembro e aumento de 2,40% ante igual mês de 2017. Segundo ele, a projeção se explica por uma combinação negativa do desempenho da indústria e dos Serviços no primeiro mês do ano.



"O setor de Serviços segue com uma recuperação bastante frágil devido ao ainda elevado desemprego e a indústria segue um processo de retomada moderada", diz Agostini. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(Thaís Barcellos e Maria Regina Silva)