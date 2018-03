Processo nos EUA turbina prejuízo da Petrobras

Presidente da companhia preferiu não comentar possível redução nos impostos da gasolina (foto: Divulgação/Agencia Petrobras de Noticias - PLATAFORMA P-51 )

A Petrobras sofreu prejuízo líquido de R$ 446 milhões em 2017, quarto ano de perdas enfrentas pela estatal do petróleo, embora o balanço no vermelho do ano passado tenha representado apenas 3% da perda de R$ 14,824 bilhões registrada no exercício de 2016. De acordo com a empresa, o resultado foi afetado pela assinatura do acordo para encerrar processos judiciais movidos contra ela por investidores americanos (a class action na expressão em inglês) e pela adesão ao programa de regularização de débitos federais para finalizar discussões administrativas e judiciais relativas a impostos.

Segundo a Petrobras, se excluído o acordo nos Estados Unidos, a companhia teria apresentado lucro líquido de R$ 7,089 bilhões. O presidente da estatal, Pedro Parente, afirmou que o impacto da ação na Justiça foi de R$ 11,198 bilhões. “O resultado é bastante positivo. Estamos muito satisfeitos. Somos uma empresa previsível, que está dando mais condição de previsão dos resultados”, disse.

Outros fatores também afetaram o resultado, como a baixa contábil (impairment) de R$ 1,3 bilhão no setor de fertilizantes e o programa de regularização de débitos federais de R$ 10,43 bilhões. Todos esses fatores influenciaram a alavancagem (o endividamento da petroleira), que aumentou do terceiro para o quarto trimestre. De outubro a dezembro de 2017, a Petrobras teve reverteu lucro em prejuízo de R$ 5,477 bilhões, ante o ganho de R$ 2,510 bilhões no mesmo período de 2016 e o ganho de R$ 266 milhões dos três meses imediatamente anteriores.

“Não fosse a class action, a alavancagem estaria praticamente inalterada”, disse Parente. A alavancagem da Petrobras medida pela relação entre endividamento líquido e patrimônio líquido encerrou 2017 em 51%, abaixo da marca de 55% verificada ao término de 2016. A relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) ajustado atingiu 3,67 vezes, ante 3,54 vezes no fim de 2016.

Parente disse que as medidas tomadas até agora na companhia fazem parte de um trabalho contínuo de garantir confiabilidade e previsibilidade ao desempenho da empresa. Por isso, afirma que os “efeitos qualitativos do resultado de 2017 são superiores aos numéricos.” Ele ressaltou, ainda, a redução dos custos gerais negociáveis de 10%. No acumulado do ano, o Ebitda ajustado totalizou R$ 76,557 bilhões, com queda de 14% ante o resultado de 2016. A receita líquida somou R$ 76,512 bilhões no quarto trimestre, o que significa aumento de 8,5% na comparação anual e de 7% na trimestral.



Política de preços

Questionado sobre a possibilidade de mudanças na política de preços de combustíveis, o presidente da petroleira afirmou que “a atual política de preços está definida e continuará como está”. Ele evitou comentar afirmações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre possíveis alterações na cobrança dos tributos que incidem na gasolina e óleo diesel.

“A política de preços (dos combustíveis) traz os efeitos esperados”, disse Parente, acrescentando que a empresa passou por um prazo de aprendizagem, que levou a um aumento da concorrência com importações, mas que, agora, a política está adequada.







Usiminas



A Usiminas informou ontem ter efetuado o pagamento antecipado de mais uma parte de sua dívida. Em decorrência de melhorias obtidas nos resultados de 2017, segundo a empresa foram amortizados R$ 378,8 milhões do débito junto aos bancos brasileiros, japoneses e debenturistas, como ficou acertado em negociação realizada em setembro de 2016. Na ocasião, a Usiminas havia se comprometido a iniciar a amortização da sua dívida em setembro de 2019, mas começou o processo em dezembro do ano passado, antecipando em quase dois anos o início da quitação. Com o novo pagamento, a dívida da empresa caiu de R$ 6,7 bilhões para cerca de R$ 5,7 bilhões.





Distribuição de lucros em estudo







Rio de Janeiro – O presidente da Petrobras, Pedro Parente, confirmou o pedido do conselho de administração da companhia para que sejam avaliadas mudanças na política de distribuição de dividendos. “Temos novidades importantes para os acionistas”, afirmou. O estudo, se aprovado pelo conselho de administração, será levado à assembleia de acionistas em abril. A companhia avalia pagamento trimestral de dividendos, com base em comunicado ao mercado divulgado ontem.



A nota diz que o conselho de administração determinou a realização de estudos para alterações no estatuto social na cláusula de destinação dos resultados, com o objetivo de estabelecer pagamentos trimestrais de dividendos ou de juros sobre capital, “bem como possibilitar o pagamento de dividendos intermediários à conta da reserva de lucros”. No balanço de 2017 não há menção à distribuição de proventos aos acionistas.



Parente afirmou que a mudança na política de pagamento de dividendos vale para a controladora e não necessariamente será estendida às subsidiárias, como à BR Distribuidora. O conselho da BR vai decidir por conta própria se pedirá estudo para mudar a sua política. Para a controladora, a mudança “não é inusitada, mas uma visão de aperfeiçoamento”, disse o executivo.



Parente afirmou também que houve melhora na gestão da dívida da Petrobras, com a eliminação de passivos. Na entrevista para apresentação do resultado financeiro de 2017, o diretor de Estratégia da empresa, Nelson Silva, reiterou os investimentos previstos de US$ 17 bilhões neste ano.