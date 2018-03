São Paulo, 15 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter na manhã desta quinta-feira para reafirmar que Larry Kudlow, comentarista de TV e economista, será o novo diretor do Conselho Econômico Nacional. Além disso, mostrou otimismo com o cenário para o futuro.



"Nosso país terá muitos anos de grande sucesso econômico e financeiro, com impostos baixos, inovação sem paralelos, comércio justo e uma força de trabalho ainda maior pela frente!", afirmou Trump na sua mensagem.



A menção ao "comércio justo" se dá em um momento de grande atenção sobre as políticas comerciais do governo americano, que anunciou tarifas à importação de aço e alumínio e agora negocia quais países e produtos poderiam ser excluídos da iniciativa. Vários países criticaram a medida e ameaçaram retaliar, caso o governo Trump não recue das tarifas.



Ontem, a Casa Branca confirmou que Kudlow integrará o governo, mas informou que a data da posse ainda não havia sido marcada.



(Gabriel Bueno da Costa)