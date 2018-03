Anac libera voos semanais da TAM para França e Peru

Brasília, 15 - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou três voos semanais da TAM entre o Brasil e a França e outros sete entre Brasil e Peru. As portarias com as autorizações estão publicadas na edição desta quinta-feira, 15, do Diário Oficial da União (DOU). O aval, nos dois casos, é para a realização de serviços aéreos mistos.



(Luci Ribeiro)