BH é o destino mais barato para o feriado da Semana Santa

(foto: Gladyston Rodrigues. EM.DA.Press)

A capital mineira é o destino mais barato para quem vai viajar pelo Brasil no feriado da Semana Santa – entre os dias 29 de março e 1º de abril.De acordo com levantamento do site Kayak, especializado em pesquisas sobre preços de voos, hotéis e pacotes de viagens, Belo Horizonte lidera a lista dos destinos mais baratos. Fortaleza e Florianópolis são as cidades com os maiores valores para quem vai passar a Páscoa fora de casa.O site levou em conta os preços médios das tarifas de voo e das diárias de hotéis, além de comparar os preços para viajar na quinta-feira ou na sexta-feira. As passagens do primeiro dia do feriado são mais procuradas pelos viajantes e por isso os preços são mais salgados.O preço médio da passagem de voo na quinta-feira (29) para quem tem BH como destino é R$ 586,84. O valor cai um pouco se o viajante optar por atrasar um dia o passeio: na sexta o preço médio da passagem é R$ 512,10. O preço médio da diária de hotéis na capital mineira é de R$ 138,40.Os valores para o destino mais caro, em Fortaleza, sobem consideravelmente. O preço médio da passagem de avião na sexta-feira (29) para a capital do Ceará é de R$ 908,55, enquanto quem viaja na sexta paga em média R$ 760,40. Na capital cearense o preço médio das diárias é R$ 182,13.Na avaliação do gerente da Kayak no Brasil, Eduardo Fleury, a grande oferta de hospedagem na capital mineira e a combinação de pacotes promocionais com passagens aéreas e hospedagens explicam o baixo preço para quem pretende viajar para BH na Páscoa.“A cidade tem se estruturado muito bem na questão de hospedagem, com muitas ofertas interessantes. Mesmo com aumento da procura na capital, o preço continua atrativo. Ao longo de todo o ano passado, BH foi o oitavo destino mais procurado do país em nosso site”, explica Fleury. Ele avalia ainda que como o feriado da Semana Santa é o último do período de verão, os viajantes priorizam os passeios em cidades do litoral.