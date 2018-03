Infraero iniciará obras de R$ 17,9 mi em pista do aeroporto Afonso Pena

São Paulo, 14 - A Infraero informa que iniciará as obras na segunda pista do Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba. Os trabalhos incluem o reforço da estrutura do pavimento e recapeamento dos 1798m x 45m da pista 11/29, além de instalação de barra de parada e novo sistema de sinalização luminosa. Ao todo, R$ 17,9 milhões serão investidos nessas melhorias, que deverão estar finalizadas até março de 2019, conforme previsto no edital de licitação.



Em nota, a Infraero informa ainda que durante a realização dos serviços, as operações de pouso e decolagem deverão ocorrer normalmente, uma vez que a pista principal do aeroporto não deverá sofrer nenhuma interferência. "A obra foi planejada para ser feita sem mudar a programação dos voos, uma vez que o aeroporto, além de contar com outra pista, tem um intervalo entre 23h30 e 6 horas em que não há programação de voos regulares", explica na nota o superintendente de Gestão da Operação, Marçal Goulart.



A empresa contratada pela Infraero para fazer os serviços foi a Dalba Engenharia.



(Beth Moreira)