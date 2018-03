Rabello diz que BNDES não negocia venda de participação na JBS

São Paulo, 14 - O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, negou nesta quarta-feira, 14, que o braço de participações do banco, a BNDESPar, esteja negociando com investidores estrangeiros a venda de suas ações no frigorífico JBS.



Ao participar do Fórum Econômico Mundial, Rabello disse que a JBS faz parte de um grupo de empresas com problemas de governança a serem equacionados antes de serem colocadas à venda.



O executivo disse que o banco não tem no momento nenhuma conversa com fundos para vender sua participação na JBS.



A BNDESPar, lembrou Rabello, fez recentemente um levantamento sobre ativos maduros para venda total ou parcial, chegando a uma lista que inclui uma empresa no setor de papel e celulose. Ele não esclareceu, porém, se essa empresa seria a Fibria, alvo de fusões e aquisições.



"Esse segmento, muito antes de haver essas conversações que vocês sabem que estão em curso, eles (ativos) já estavam designados", comentou o presidente do BNDES.



(Eduardo Laguna)