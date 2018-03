Acordo do Cade com o Cofeci acaba com utilização de tabela de honorários

Brasília, 14 - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) firmou acordo com o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) e conselhos regionais da área para encerrar a prática de utilização de tabela de honorários por corretores, considerada anticoncorrencial pelo órgão antitruste.



Pelo acordo, o Cofeci terá que pagar R$ 75 mil e se compremeteu a revogar todas as tabelas que previam valores máximos e mínimos para as atividades de corretagem na venda e aluguel de imóveis.



As entidades também se comprometeram a arquivar processos em tramitação nos conselhos que investigam corretores por não cumprir os percenuais de comissão previstos nas tabelas de honorários. Com o acordo, as entidades encerram investigação aberta pelo Cade em 2015.



(Lorenna Rodrigues)