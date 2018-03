OMC precisa de mudanças, diz Ross

São Paulo, 14 - O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, rebateu nesta quarta-feira as críticas feitas por membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) à imposição de tarifas de importação pelo país.



"A OMC precisa de mudanças. Não está claro para nós no governo americano se as regras atuais têm sido úteis", afirmou Ross, durante audiência do Comitê de Comércio do Senado.



Antes de se lançar em uma guerra comercial e em medidas protecionistas, o governo americano mergulhou por meses em um esforço para minar o trabalho dos tribunais da OMC, o único instrumento que de fato poderia punir a Casa Branca por medidas unilaterais.



(Mateus Fagundes)