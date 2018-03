País acelera negociações com a UE para acordo com Mercosul, diz Meirelles

Brasília, 14 - O ministro Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira, 14, que o Brasil está acelerando as negociações com a União Europeia para finalmente fechar um acordo de livre comércio com o Mercosul. Segundo o ministro, o governo também já iniciou conversas com o Reino Unido para um acordo após a sua saída do bloco europeu.



"Isso vai facilitar as exportações brasileiras e a importação de produtos base para a indústria nacional", afirmou o ministro, em entrevista a internautas no Twitter.



Meirelles também disse que o Brasil está se aproximando da Parceria Transpacífico, acordo de livre comércio formado por 11 países banhados por aquele oceano. "Para que o Brasil possa de fato crescer, além do controle das despesas públicas e da inflação, e necessário abrir a economia", avaliou ele, que entre os compromissos previstos de agenda nesta quarta-feira em São Paulo, tem a visita à sede do Twitter e encontro com o alto escalão da empresa.



Juros



Questionado sobre se os juros no Brasil continuarão a cair, o ministro respondeu que isso depende da inflação e que a decisão sobre a taxa Selic é do Banco Central. "A taxa básica de juros já é a mais baixa da história, e no devido tempo isso começa a aparecer nos juros de crédito. O custo do crédito deve continuar caindo daqui para frente", completou.



Retomada



Ele repetiu que o Brasil estava na maior recessão da história, mas voltou a crescer com a inflação controlada. "É possível sim cortar gastos federais inúteis e para isso aprovamos a limitação do crescimento das despesas públicas", acrescentou.



Candidatura



Meirelles reiterou que ainda irá decidir se será ou não candidato à Presidência da República. Ainda assim, ele agradeceu o apoio de internautas que manifestaram na rede social o desejo de votar no ministro na eleição deste ano.



(Eduardo Rodrigues, Igor Gadelha e Sandra Manfrini)