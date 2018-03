Reforma tributária não foi feita por falta de vontade política, diz Meirelles

Brasília, 14 - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira, 14, em conversa com internautas no Twitter, que uma reforma tributária não foi feita no Brasil até o momento por falta de vontade política. Ele disse, porém, que o atual governo decidiu enfrentar o tema, embora a proposta ainda não tenha avançado no Congresso Nacional.



"Até hoje, faltou vontade política para enfrentar o problema. Porque isso envolve, em primeiro lugar, uma mudança na tributação federal. E agora estamos tendo essa vontade política", disse, ressaltando que o governo propôs inicialmente uma reforma do PIS/Cofins e, em seguida, mudança em impostos estaduais e federais", declarou o ministro, que entre os compromissos previstos de agenda nesta quarta-feira em São Paulo, tem a visita à sede do Twitter e encontro com o alto escalão da empresa.



(Igor Gadelha e Eduardo Rodrigues)