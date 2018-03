Emprego na indústria de SP tem melhor saldo para fevereiro desde 2014, diz Fiesp

São Paulo, 14 - O nível de emprego na indústria paulista caiu 0,03% em fevereiro ante janeiro na série com ajuste sazonal, segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Sem ajuste, houve avanço de 0,10%, com a geração de 2 mil vagas, o melhor saldo para o mês desde 2014 (7,5 mil). Em fevereiro de 2017, a indústria paulista fechou 3 mil postos de trabalho.



No acumulado do ano, o resultado também é o melhor para o período desde 2014, com a criação de 12,5 mil novas vagas (0,59%).



"Apesar de uma estabilidade na geração de empregos na indústria em fevereiro, esperamos aceleração desse saldo para os próximos meses estimulada pelo aumento da confiança empresarial e do consumo", avaliou o segundo vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho, lembrando que a entidade prevê a criação de 20 mil vagas no fechamento do ano.



Dez dos 22 setores acompanhados pela pesquisa ficaram positivos em fevereiro, enquanto três ficaram estáveis e nove, negativos.



O destaque de alta foi o setor de coque, derivado do petróleo e biocombustíveis, com geração de 1.030 postos de trabalho, seguido de confecção de artigos do vestuário e acessórios (1.019). Já o segmento que mais cortou vagas em fevereiro foi o de produtos de borracha e de material plástico (-1.408).



Na série sem ajuste, houve avanço no interior paulista (0,27%) no mês, mas queda de 0,35% na Grande São Paulo. Nas diretorias regionais, 21 de 36 apontaram alta, com destaque para Franca (2,80%), influenciada pelo setor de artefatos de couro e calçados (5,13%) e coque, petróleo e biocombustíveis (2,27%).



Outras 10 regiões ficaram negativas e o pior resultado foi o de Matão (-2,65%), por produtos alimentícios (-3,99%) e máquinas e equipamentos (- 2,74%).



