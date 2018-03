EUA confirmam que buscam corte de US$ 100 bilhões no déficit comercial com China

Washington, 14 - Os EUA estão pressionando o governo da China para reduzir seu déficit comercial com Pequim em US$ 100 bilhões, afirmou hoje uma porta-voz da Casa Branca.



Na semana passada, o presidente Donald Trump havia afirmado no Twitter que buscava uma redução de US$ 1 bilhão no desequilíbrio comercial.



"Foi um erro de digitação e ele queria dizer US$ 100 bilhões," esclareceu a porta-voz.



Depois de adotar tarifas a importações de painéis solares e lavadoras de roupa em janeiro, com foco principalmente na China, o governo Trump oficializou na semana passada a decisão de taxar importações de aço e alumínio em 25% e 10%, respectivamente.



Washington também estuda aplicar bilhões de dólares em tarifas contra Pequim por suposta violação de propriedade intelectual dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.