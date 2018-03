Produção de petróleo do grupo caiu 77 mil barris por dia em fevereiro, diz Opep

Viena, 14 - A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou nesta quarta-feira que sua produção da commodity recuou no mês passado, mesmo num momento em que a produção em todo o mundo continuou a crescer. Isso levou o cartel a revisar para cima sua projeção para a produção de xisto dos Estados Unidos em 2018. Em seu relatório mensal, a Opep disse que a produção total de petróleo dos integrantes do grupo recuou 77 mil barris por dia (bpd) em fevereiro, para 32,19 milhões de barris por dia. A queda é resultado sobretudo da produção menor nos Emirados Árabes, na Venezuela e no Iraque.



A Opep e dez países de fora do cartel, entre eles a Rússia, têm reduzido sua produção em 1,8 milhão de barris por dia no total desde o início do ano, como parte de um esforço coordenado para conter o excesso de oferta e apoiar os preços.



A oferta total global de petróleo, porém, subiu 370 mil barris por dia no mês passado, para 98,2 milhões de barris por dia, diante da força do xisto nos EUA, disse a Opep. O cartel ainda elevou suas expectativas para a oferta de fora da Opep para 2018 em 280 mil barris por dia, para 59,53 milhões de barris por dia, com os EUA como o maior impulso para esse avanço.



A Opep agora espera que a produção de xisto americana fique em 5,72 milhões de barris por dia em média em 2018, uma revisão para cima de 130 mil barris por dia.



O cartel ainda em grande medida manteve sua projeção para o crescimento na demanda mundial por petróleo em 1,6 milhão de barris por dia, em média em 98,63 milhões de barris por dia. Mas o grupo disse que a demanda em média foi 23 mil barris por dia superior ao inicialmente projetado em 2017, a 97,04 milhões de barris por dia.



A Opep disse ainda que os estoques comerciais de petróleo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aumentaram 13,7 milhões de barris por dia em janeiro, após recuarem nos últimos cinco meses. Em 2,865 bilhões de barris por dia, os estoques de petróleo da OCDE ficaram 50 milhões de barris acima da meta da Opep para a média dos últimos cinco anos, mas 206 milhões de barris abaixo de igual período do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.