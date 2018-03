Vendas no varejo caem 0,1% em fevereiro ante janeiro nos EUA

Washington, 14 - As vendas no varejo dos Estados Unidos recuaram 0,1% em fevereiro na comparação com o mês anterior, a US$ 492 bilhões, informou o Departamento do Comércio nesta quarta-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 0,3%.



A queda mensal é a terceira consecutiva, apesar do aumento nos salários no período. O dado é um sinal de certa perda de fôlego na economia no início deste ano. Excluindo-se automóveis, houve alta de 0,2% nas vendas no varejo. Analistas previam avanço um pouco maior, de 0,4%. Excluindo-se carros e gasolina, houve alta mensal de 0,3%.



Apesar das quedas nos últimos meses, as vendas no varejo cresceram 4% ao longo do último ano nos EUA. Não está ainda claro o motivo da perda de fôlego recente, mas economistas citam fatores temporários, entre eles atrasos para muitas famílias no recebimento de devoluções tributárias no início deste ano. Isso, porém, pode gerar maior impulso mais adiante, quando o dinheiro chegar, apontam.