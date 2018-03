China investe US$ 16,82 bilhões no exterior no 1º bimestre, alta de 25%

Pequim, 14 - Os investimentos da China no exterior, desconsiderando-se os do setor financeiro, somaram US$ 16,82 bilhões no primeiro bimestre de 2018, representando alta de 25,2% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio do país.



Em comunicado, o ministério destacou que os investimentos externos cresceram por quatro meses seguidos.



O resultado do primeiro bimestre, contudo, mostrou desaceleração em relação a dezembro, quando os investimentos tiveram expansão anual de 49%. Fonte: Dow Jones Newswires.