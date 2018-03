Exportações de petróleo sauditas em abril continuarão a respeitar acordo

Riad, 14 - A Arábia Saudita informou nesta quarta-feira que manterá seus níveis gerais de oferta de petróleo em abril abaixo de 7 milhões de barris por dia (bpd), em linha com seu compromisso no acordo liderado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para reduzir a oferta. A gigante estatal Saudi Aramco manterá seus níveis de produção abaixo de 10 milhões de barris por dia, de acordo com o Ministério da Energia do reino.



"A Arábia Saudita continua a liderar pelo exemplo, ao produzir abaixo das metas de produção com a qual concordou", disse um porta-voz da pasta.



A Opep e outras nações de fora do grupo, como a Rússia, concordaram no mês passado em Viena em limitar a produção até o fim de 2018. Os países querem garantir que a indústria petrolífera continue a atravessar esse período de recuperação ainda frágil.



O acordo sinaliza que os maiores produtores globais ainda avaliam que o excesso de oferta pesa sobre os preços, mesmo com o acordo em vigor. No total, 24 países, que controlam cerca de 60% da produção global, se comprometeram a não gerar 1,8 milhão de barris por dia de petróleo no total - quase 2% da produção global. Fonte: Dow Jones Newswires.