Draghi diz que juros do BCE ficarão inalterados por muito tempo após fim do QE

Frankfurt, 14 - O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, reiterou hoje que a instituição irá manter seus juros nos baixos níveis atuais por bastante tempo depois do fim das compras de seu programa de relaxamento quantitativo (QE, pela sigla em inglês).



Pelo cronograma do QE, o BCE pretende realizar compras mensais de 30 bilhões de euros em bônus e outros ativos até pelo menos setembro.



Draghi, que falou durante conferência na cidade alemã de Frankfurt, ressaltou que esse "elemento baseado no tempo das diretrizes" do BCE é vital, "particularmente para garantir que nossos estímulos não sejam enfraquecidos por expectativas prematuras sobre um primeiro aumento de juros". Fonte: Dow Jones Newswires.