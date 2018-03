BCE está mais confiante sobre atingir meta de inflação, diz Draghi

São Paulo, 14 - O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, disse nesta quarta-feira que a inflação da zona do euro se encaminha em direção à meta oficial da instituição e que o BCE está "mais confiante" que no passado que seu objetivo será atingido no médio prazo.



A meta de inflação do BCE é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%. Em fevereiro, os preços ao consumidor da zona do euro subiram 1,2% na comparação anual.



Draghi, porém, também ressaltou que ainda é preciso "ver mais evidências de que a dinâmica da inflação está se movendo na direção certa". Desta forma, a "política monetária continuará sendo paciente, persistente e prudente", enfatizou o chefe do BCE, durante conferência em Frankfurt, na Alemanha. "(Futuros) ajustes na política (do BCE) continuarão sendo previsíveis", acrescentou.



Segundo Draghi, o BCE precisa ver um ajuste sustentado na trajetória da inflação antes de encerrar seu programa de relaxamento quantitativo (QE, pela sigla em inglês), que prevê compras mensais de 30 bilhões de euros em bônus e outros ativos até pelo menos setembro.



Draghi também comentou que os riscos à perspectiva da inflação na zona do euro incluem as recentes medidas tarifárias dos EUA e a valorização do euro. Na semana passada, a Casa Branca anunciou que irá impor tarifas a importações de aço e alumínio, de 25% e 10%, respectivamente. Com informações da Dow Jones Newswires.



(Sergio Caldas)