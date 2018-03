Flávio Rocha quer mais participação dos empresários

(foto: Arte/Soraia Piva)

Flavio Rocha (foto: TÚLIO SANTOS/EM/D.A PRESS)

Visto eletrônico dispara pedidos de entrada no Brasil

Philips vai para o hospital

Dinheiro some de corretora brasileira de Bitcoin

Possível presidenciável, Flavio Rocha, sócio da Riachuelo e líder do Movimento Brasil 200 Anos, anda irritado com alguns de seus colegas do meio empresarial. Rocha acha que eles precisam ser mais incisivos nas críticas às mazelas brasileiras. No ambiente privado, a maioria dos executivos reclama da burocracia, da baixa produtividade e dos entraves impostos pelo governo, mas em geral eles evitam se expor e falar publicamente sobre esses temas. Rocha tem sido uma voz isolada, embora bastante ouvida, nas discussões. Sua nova investida é contra a burocracia. “A aristocracia burocrática está destruindo o Brasil”, diz ele. A questão é que a maioria de seus pares concorda com o tom das críticas, mas ninguém que r ir para a linha de frente. Enquanto isso, o Brasil continua dando vexame nos estudos internacionais. O país ocupa o 153º lugar no ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation, ao lado de países como Afeganistão e Uzbesquitão.Mais um exemplo de como a redução da burocracia traz benefícios. O recém-lançado visto eletrônico aumentou em 87% o número de pedidos para a entrada no Brasil de visitantes americanos. Antes, o turista precisava levar a documentação para o consulado brasileiro e pagar uma taxa de US$ 240. Agora, tudo pode ser feito pela internet, por US$ 40. A medida é importante por uma simples razão: os americanos ocupam o segundo lugar no ranking dos estrangeiros que visitam o Brasil.A holandesa Philips, conhecida por seus aparelhos eletrônicos, está convencida de que, para sobreviver aos novos tempos da economia, terá que ampliar a área de diagnósticos de saúde. O executivo Jan Kimpen, que comanda a área médica da companhia, afirma que, em 2018, a empresa vai dobrar seus aportes em novas tecnologias. No ano passado, 17,5 bilhões dos 25 bilhões de euros de faturamento do grupo vieram da divisão health care.Depois do ataque que empresas asiáticas sofreram, foi a vez da corretora brasileira de moedas virtuais FoxBit ser lesada. Entre quinta-feira, dia 8, e segunda-feira passada, 31 bitcoins, ou quase R$ 1 milhão, foram sacadas irregularmente. Em vídeo publicado no Facebook, Guto Schiavon, diretor da empresa, afirma que uma falha nos computadores permitiu que usuários fizessem saques duplicados. O caso expõe a fragilidade dos sistemas de segurança das corretoras que lidam diariamente com pequenas fortunas.







RAPIDINHAS



• Desde que a reforma trabalhista entrou em vigor, em novembro do ano passado, o número de processos na Justiça caiu pela metade, segundo levantamento do Tribunal Superior do Trabalho. E isso é bom não

apenas para as empresas, mas para os trabalhadores que foram lesados e têm direito a recorrer aos tribunais.



• Essa é a análise do advogado Roberto Pereira e Silva, especializado na área. “Antes da reforma, muitas pessoas entravam na Justiça só para ver se conseguiam um dinheiro fácil”, afirma. “Agora, a tendência é que apenas as vítimas de verdade entrem com um processo. Como o número de pedidos vai diminuir, a fila de espera vai cair também.”



• A forte expansão do agronegócio no Brasil, que disparou mais de 13% em 2017, deverá movimentar outros importantes setores, principalmente o de nutrição.

Para Maurício Adade, presidente da DSM na América Latina, fabricante de vitaminas para a indústria de alimentos, o Brasil terá mais investimentos em produtos voltados à melhora da qualidade de vida.



• Um dos grandes entraves do Brasil são os parcos recursos destinados à inovação. A análise é do presidente da GE no país, Viveka Kaitila. “O investimento em inovação nem sempre traz o resultado que se espera no curto prazo, mas é fundamental para um país que planeja voos no longo prazo”, diz.

"O ambiente para o empreendedorismo no Brasil nunca esteve tão saudável quanto hoje”

• Paulo Veras, fundador do aplicativo de transporte 99Taxis, vendido para o grupo chinês Didi Chuxing e avaliado em US$ 1 bilhão.