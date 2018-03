Corrupção não é mais tabu, diz Marisol Argueta do Fórum Econômico da AL

FSão Paulo, 13 - Em conferência de imprensa para falar sobre o Fórum Econômico Mundial América Latina, que começa nesta quarta-feira, 14, na capital paulista, a chefe de Estratégia Regional do evento, Marisol Argueta de Barillas, disse que é preciso reconhecer a cooperação internacional entre países contra a corrupção.



"Creio que o tema da corrupção não é mais tabu, a sociedade civil já não tolera mais a corrupção", disse a diretora, em entrevista a jornalistas no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do governador Geraldo Alckmin e do prefeito João Doria. "Creio que é momento importante de reconhecer a cooperação internacional em temas de corrupção."



Há "muitos modelos importantes" para seguir na luta contra a corrupção na América Latina, reforçou. "Parte da agenda que vamos tratar é como podemos construir uma agenda de valores para fugir da popularização dogmática que não tem permitido que a América Latina avance", continuou.



Geraldo Alckmin, em sua declaração à imprensa, defendeu a existência de instituições fortes no País e disse que o Brasil "está dando um exemplo de investigação, trabalho e apuração" contra a corrupção. Ele afirmou que uma reforma política é "essencial" para combater as causas do problema.



(Daniel Weterman)