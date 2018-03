Temer: se até setembro as coisas se tranquilizarem no Rio podemos aprovar reforma

São Paulo, 13 - O presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta terça-feira, 13, que a intervenção das Força Armadas no Rio de Janeiro poderá não ser mais necessária em setembro e que, por isso, a discussão sobre a reforma da Previdência no Congresso poderia ser retomada nesse mês.



"Acho que até setembro as coisas possam estar mais tranquilas no Rio", disse o presidente, durante evento da Federação das Associações Comerciais de São Paulo. "Se até setembro as coisas se tranquilizarem no Rio de Janeiro, podemos aprovar a reforma da Previdência", acrescentou.



Para Temer, a intervenção no Rio foi necessária porque há no Brasil um direito fora do Estado. Ele afirmou também que a medida tem o apoio de 84% das população e citou a criação do Ministério da Segurança Pública. "O Rio é uma vitrine, de modo que se enfrentarmos o problema lá, resolvemos o resto do País", disse.



(Francisco Carlos de Assis e André Ítalo Rocha)