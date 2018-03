Aneel aprova reajuste médio de 21,04% nas tarifas da Enel Rio, antiga Ampla

Brasília, 13 - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste médio de 21,04% nas tarifas da Enel Distribuição Rio, antiga Ampla. Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 19,94%, e para a baixa tensão, a alta será de 21,46%.



O reajuste diz respeito ao quarto ciclo de revisão tarifária da empresa, processo realizado de quatro em quatro anos com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.



De acordo com o relator, diretor Tiago de Barros Correia, o custo com compra de energia teve peso de 3,42 pontos porcentuais no reajuste, e os encargos setoriais contribuíram com 2,23 pp. Os custos com transmissão tiveram peso de 2,93 pp, e os custos com distribuição tiveram participação de 8,86 pp.



O diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, voltou a defender uma discussão para aperfeiçoar o processo tarifário e o atendimento ao consumidor, diante do patamar elevado das tarifas. "Temos que ter esse olhar para tarifa e ver de que forma caminhar para seguir melhorando a qualidade do serviço. Ainda estamos longe do padrão de qualidade que o consumidor gostaria, mas a tarifa não está tão módica. Esse é o grande desafio", disse.



As novas tarifas vigoram a partir de quinta-feira, 15 de março. A empresa atende 3,5 milhões de unidades consumidoras em 66 municípios do Rio de Janeiro.



(Anne Warth)