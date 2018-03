Volume transacionado com cartões cresce 12,6% em 2017 a R$ 1,36 tri, diz Abecs

São Paulo, 13 - O volume transacionado com cartões de crédito, débito e pré-pago subiu 12,6% em 2017 em relação ao ano anterior, para R$ 1,36 trilhão, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs) apresentados no 12º CMEP - Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento. Fernando Chacon, presidente da Abecs e CMO do Itaú Unibanco, estima que em 2018 o volume transacionado alcance R$ 1,570 trilhão, representando um crescimento de 15,5% frente a 2017.



Chacon destacou que a participação dos cartões no consumo das famílias subiu de 30% em 2016 para 32,6%, a qual, acredita tende a aumentar.



Em 2017, os cartões de crédito movimentaram R$ 842,6 bilhões, uma alta de 12,4% em comparação a 2016, enquanto os cartões de débito registraram elevação de 12,6% nas transações, para R$ 508 bilhões. A movimentação com cartões pré-pagos avançou 68,8%, para R$ 6,6 bilhões.



As compras não presenciais, por aplicativos ou web, chegaram a R$ 167 bilhões, um crescimento de 16,5% em 2017. O volume representa 20% do movimentado com cartões. Chancon chamou atenção ainda para o fato de que 80% dessas compras utilizam o cartão de crédito.



Outro destaque foi a queda na taxa de juro do rotativo, após a resolução que mudou a forma de pagamento do rotativo, com parcelamento compulsório, de 466% em abril de 2017 para 207,1% ao final do ano, redução de 56% no período.



A taxa de inadimplência nos cartões atingiu o menor patamar da série histórica da Abecs, de 5,2%, contra 6% em 2016.



Chacon chamou atenção também para os prejuízos causados à indústria bancária e financeira pelo uso dos cheques, que em 2017 causaram perdas de R$ 25 bilhões por conta da apresentação pela segunda vez de cheques sem fundo.



Pela primeira vez, em 2017, o volume transacionado com cartões superou o uso do dinheiro físico. De acordo com o levantamento da Abecs, foram sacados R$ 1,31 trilhão em dinheiro no ano passado, "a um custo muito elevado e vemos oportunidade importante de ocupar esse espaço", observou Chacon.



(Cynthia Decloedt)