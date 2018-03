Reino Unido deve crescer 1,5% em 2018 e 1,3% em 2019, diz ministro de Finanças

Londres, 13 - O ministro de Finanças do Reino Unido, Philip Hammond, anunciou hoje nova projeção para a economia do Reino Unido este ano, mostrando que o crescimento será um pouco maior do que estimado em novembro.



Em comunicado ao Parlamento britânico, Hammond disse o Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR, pela sigla em inglês), o regulador fiscal do Reino Unido, agora prevê expansão de 1,5% em 2018, ante cálculo anterior de 1,4%.



O Reino Unido esteve entre os países com desempenho econômico mais fraco dentro do grupo das sete economias mais avançadas (G-7) em 2017 e a expectativa é que cresça menos que seus pares nos próximos anos, à medida que incertezas sobre a futura relação dos britânicos com a União Europeia pesam na atividade e investimentos.



O governo britânico pretende retirar o Reino Unido do bloco, dentro do processo conhecido como "Brexit", até março de 2019.



O OBR deixou previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) britânico inalteradas para 2019 e 2020, em 1,3% em cada ano. Fonte: Dow Jones Newswires.