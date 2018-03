IBGE: alta de 2,5% no varejo em 12 meses é melhor desempenho desde novembro/2014

Rio, 13 - A alta de 2,5% nas vendas do comércio varejista nos 12 meses encerrados em janeiro foi o melhor desempenho desde novembro de 2014, quando o crescimento acumulado estava em 2,6%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 13.



O resultado mantém a trajetória ascendente iniciada em outubro de 2016, quando a taxa em 12 meses recuava 6,8%. Na comparação com janeiro de 2017, o varejo cresceu 3,2%, a décima taxa positiva consecutiva.



Revisões



O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo em dezembro de 2017 ante novembro, de uma queda de 1,5% para uma redução de 0,5%. O resultado de novembro ante outubro também foi revisado, de 1,0% para 0,7%. A taxa de outubro ante setembro passou de -0,8% para -0,5%.



No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos e material de construção - houve revisão no resultado de dezembro ante novembro, de um recuo de 0,8% para queda de 0,4%. A taxa de novembro ante outubro passou de alta de 2,1% para 2,4%. O resultado de outubro ante setembro saiu de -1,4% para -1,7%.



Média móvel trimestral



O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito subiu 0,3% em janeiro, segundo o IBGE. No varejo ampliado, o índice de média móvel trimestral das vendas cresceu 0,6% em janeiro.



(Daniela Amorim)