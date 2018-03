Para Alckmin, segurança será o principal tema da campanha

(foto: Soraia Piva/Arte)

Em conversas com assessores, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, crava que o principal tema da próxima campanha eleitoral será segurança pública. As discussões a respeito do combate à corrupção, diz ele, estão presentes na mídia e nas redes sociais há pelo menos quatro anos, principalmente depois da Lava-Jato, enquanto a segurança tem sido tratada com certa negligência. Com os índices de violência urbana que assombram milhões de brasileiros, o assunto tende a dominar o debate eleitoral. Na campanha, Alckmin quer chamar a atenção para os indicadores de São Paulo, mas ele sabe que, no quesito segurança, o deputado Jair Bolsonaro nada de braçada. Os assessores do governador paulista afirmam que ele ensaia até um discurso mais duro, exatamente para não ser ofuscado por Bolsonaro. A questão da violência é mesmo a bola da vez. Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e uma das maiores autoridades do Brasil no assunto, declarou recentemente que o combate à violência será o assunto predominante das eleições.

"Por que gostamos das fintechs? Porque é de onde vêm as inovações – e inovações geram competição

e mudança”

Ilan Goldfajn, presidente do Banco Central, defendendo os startups da área financeira

O plano B para a TV paga

Para sobreviver ao ataque do streaming, as operadoras de TV começaram a se mexer. A Sky aposta na geração de conteúdo educacional. Sem fazer alarde, a empresa lançou o projeto Escola+, que consiste em levar conteúdo televisivo para escolas públicas. O programa tem parceria com os canais National Geographic e Discovery e as primeiras transmissões começam neste mês, em 60 instituições das cidades paulistas de Jundiaí e Jaguariúna.

Toyota quer andar sozinha



De olho no mercado de carros autônomos, a japonesa Toyota decidiu investir US$ 3 bilhões para abrir uma empresa: a Toyota Research Institute-Advanced Development. Subordinada à montadora, ela terá mil funcionários nos próximos três ou quatro anos. A Toyota acredita que os primeiros carros autônomos comecem a circular em 2020. A nova empresa será dirigida por James Kuffner, ex-executivo de tecnologia do Google.

RAPIDINHAS

Com presença relevante no Norte e Nordeste, além de São Paulo com a Universidade de Guarulhos, a Ser Educacional está na reta final de negociações para comprar a Universidade Grande Rio (Unigranrio), fincando sua bandeira num estado dominado pela Estácio. As conversas começaram no ano passado e, nas últimas semanas, se intensificaram. De acordo com fontes de mercado, Janguiê Diniz, sócio-fundador da Ser Educacional, vem sendo conservador nas ofertas. Sua avaliação é que, com as condições mais duras do Fies e gigantes do setor, como Kroton e Estácio, enfrentando restrições concorrenciais, o preço dos ativos à venda tende a cair.



Instrumento mais icônico do rock, a guitarra está deixando para trás os dias de glória e rebeldia. Marca favorita de gênios como Jimmy Page, do Led Zeppelin, e Slash, do Guns n’Roses, a Gibson deverá decretar falência nos próximos meses. A não menos icônica Fender, imortalizada por Jimi Hendrix, viu suas vendas caírem 50% em uma década.



No Brasil, o desinteresse também é crescente. De acordo com a Associação Nacional da Indústria da Música (Anafima), as importações de guitarras despencaram 80% em 5 anos. Para especialistas, o ocaso das guitarras acompanha o declínio

do rock, que não conquistou as novas gerações.

R$ 6 Bilhões

foi o prejuízo acumulado pelos Correios entre

2013 e 2017. O que era ruim pode piorar: ontem,

os funcionários da empresa entraram em greve

contra mudanças no plano de saúde.

A multiplicação do etanol pela Embrapa



A produtividade do etanol de cana-de-açúcar não deverá ser um problema para o Brasil nos próximos anos. A Embrapa, apesar de enfrentar grave crise financeira, conseguiu identificar um gene que pode aumentar a liberação de açúcares em até 60%, dando condições para o aumento expressivo da produção do biocombustível. A descoberta, feita em parceria com pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos, foi publicada na revista New Phytologist.