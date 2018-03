Azevêdo: processo de aproximação com UE ajudará a competitividade do País

Brasília, 12 - O processo de recuperação da economia e o acordo de associação Mercosul-União Europeia foi discutido nesta segunda-feira, 13, na reunião entre o presidente Michel Temer e o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo. Ele comentou que as pesquisas da OMC apontam para dados positivos para o desempenho da economia e os dados estão sendo revisados para cima, inclusive os do Brasil. "Aparentemente, estamos no bom caminho", comentou.



O acordo do Mercosul com a União Europeia, que em teoria está próximo de ser assinado, também foi discutido. "Do meu ponto de vista, vejo o processo de maneira positiva", disse. Ele avaliou que a aproximação com os europeus aumentará a competitividade da economia brasileira.



(Lu Aiko Otta)