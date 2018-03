OMC: Brasil e outros países estudam juntos alternativas à tarifação do aço

Brasília, 12 - O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC),Roberto Azevêdo, voltou nesta segunda-feira, 13, a alertar para o risco de uma escalada de retaliações comerciais, que pode ser desencadeada a partir da decisão dos Estados Unidos de sobretaxar em 25% as importações de aço, inclusive do Brasil.



Ele comentou que os americanos ainda estão decidindo qual a extensão e quais países e produtos serão afetados. Por outro lado, os países potencialmente prejudicados estão em contato para, eventualmente, atuar em conjunto.



"Acho que estamos num primeiro momento. Espero muito que os entendimentos frutifiquem, e possamos evitar uma situação de quiproquó", disse, após reunir-se com o presidente Michel Temer. "Essa escalada é difícil de reverter. Sabemos quando e como começa, mas não sabemos nem como, nem quando consegue cessar esse processo", afirmou.



(Lu Aiko Otta)