Empresários da indústria reforçam seus investimentos em novas frentes de atuação

A Faleiro Food Service aplicou R$ 8 milhões na ampliação da estrutura (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press)

Não que o momento seja de euforia, mas as máquinas das fábricas voltam a se aquecer em 2018, abrindo espaço para novos investimentos e projetos. Com um olho nos indicadores e outro nos consumidores, empresários se encorajam para abrir outras frentes de atuação, apostando na melhora da economia.A pesquisa de sondagem industrial da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) apontou que a capacidade instalada das fábricas em janeiro foi de 40,3 pontos. O número é menor em relação a dezembro (41,3) e ainda abaixo dos 50, considerado o habitual. Entretanto, é o melhor índice para janeiro em cinco anos. No mesmo mês, em 2016, esse número era de 28,8.Outros indicadores também reforçam a espera por um ano mais produtivo, como o índice de intenção de investimento, que ficou em 50,6. Embora tenha caído 3 pontos em fevereiro, em relação a janeiro, depois de três meses consecutivos de elevação, esse é o melhor nível para o mês nos últimos quatro anos. Entre as grandes empresas, o otimismo é maior, com índice de 60,2 pontos. Valores acima de 50 indicam cenário positivo para investir.“A economia está se recuperando. Estamos vendo os indicadores melhorando. Não chegamos no mesmo nível de 2013, mas parou de cavar o fundo do poço e se está saindo dele”, afirma o economista Paulo Casaca, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Segundo ele, o indicador de investimento é um bom índice para se analisar. “Significa que o empresário está vislumbrando a capacidade de expansão para o futuro e demonstra que, lá na frente, a economia vai estar melhor”, explica.A Líder Interiores, indústria do ramo de mobiliário, começa este ano investindo R$ 1,2 milhão na construção de nova unidade fabril e na ampliação de sua atuação, para fazer também o beneficiamento do vidro. Longe da euforia, a decisão foi tomada com pé no chão e indicadores nas mãos, que apontam para um ano mais promissor.Depois de dois anos sem investimentos robustos, por causa da queda no consumo, a empresa, uma das maiores do Brasil, arriscou dar passos mais largos no ano passado. “Em 2016, tivemos uma retração de 7%. Em 2017, voltamos a crescer (13%). Este ano, estamos mais otimistas, com foco na operação de atacado, e pretendemos aumentar o faturamento em 13% em relação ao ano passado”, reforça o gerente de marketing da empresa, Tiago Nogueira.Para a indústria alimentícia Faleiro Food Service, 2018 promete. “Desde quando assumi, em 2011, este é o ano mais promissor, porque estamos mais bem preparados de estrutura e notamos que o mercado começa a reagir”, destaca o diretor-presidente, Antônio Faleiro Neto. Janeiro já surpreendeu, com faturamento superior a dezembro, e computamos 51% de crescimento frente ao mesmo mês do ano passado.Contrariando a maior parte das empresas, a Faleiro atravessou a crise fazendo grandes investimentos, de mais de R$ 8 milhões, sendo o mais recente deles a construção de uma fábrica de pão de queijo, que se soma à de salgados, refeições e sobremesas. “Conseguimos crescer na crise diversificando o mercado. O consumo está aquecendo. Vamos abrir mais 23 vagas e esperamos aumentar 40% este ano”, afirma.Na semana passada, a Nestlé anunciou que vai investir R$ 200 milhões na ampliação de sua unidade de cápsula de café em Montes Claros, no Norte de Minas. A fábrica começou a operar em 2016 e, com a ampliação, vai dobrar a sua capacidade, passando de 400 milhões para 800 milhões de cápsulas ao ano. Para dar conta da produção, a empresa vai abrir 80 postos de trabalho.