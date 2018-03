EM lidera seleção de finalistas do prêmio CDL

O EM disputará a final nas categorias impresso e internet com reportagens que abordam diversos aspectos do comércio e dos serviços em Minas (foto: EM/D.A Press )

Na semana em que completa 90 anos, o Estado de Minas tem mais motivos para comemorar. O EM é finalista do 6º Prêmio da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) com cinco reportagens, nas categorias impresso e internet. O jornal é o veículo com o maior número de trabalhos selecionados. Nesta edição, o concurso recebeu 125 reportagens sobre os setores de comércio e serviços de Minas Gerais. Os vencedores serão anunciados no próximo dia 16.Na categoria impresso, o EM disputa com três trabalhos. A reportagem “Os desafios dos piratas do asfalto”, de Guilherme Paranaiba, Valquíria Lopes, Luiz Ribeiro e Marcos Vieira, constatou que empresas acusadas de fazer o transporte clandestino intermunicipal continuavam agindo, mesmo depois de operação policial para coibir a prática.Já “Criatividade vence a seca e gera lucros”, do repórter Luiz Ribeiro, mostra iniciativas de produtores rurais para driblar a falta de chuva e manter a produtividade. Também disputa a categoria impresso o trabalho “O soterramento do Velho Chico e seus reflexos”, de Luiz Ribeiro, Renan Damasceno e Alexandre Guzanshe. A reportagem revela os impactos da degradação do Velho Chico, que recebe 23 milhões de toneladas de sedimentos por ano.}Numa constante busca por inovação, o EM conta com duas reportagens concorrendo na categoria internet, mostrando que a excelência reconhecida no impresso também se consagra na era digital. A reportagem “O negócio é ser criativo”, de Flávia Ayer, Larissa Kümpel e Beto Novaes, revela como a economia criativa está mudando a realidade da capital mineira, com uma nova geração de empreendedores.Em “Marina, o sonho de Niemeyer no sertão mineiro que a ditadura abafou”, os repórteres Luiz Ribeiro, Renan Damasceno e Alexandre Guzanshe mostram a visão empreendedora de Oscar Niemeyer, que projetou cidade sustentável no sertão mineiro. Os dois trabalhos contam com recursos de vídeo, num investimento do jornal em produção multimídia, com as mais variadas possibilidades de contar histórias por meio de texto, imagem e som.Cinco trabalhos foram selecionados como finalistas de cada uma das quatro categorias: TV, impresso, rádio e internet. O Prêmio CDL/BH de Jornalismo é uma iniciativa da CDL, em parceira com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG), e tem como objetivo eleger as melhores reportagens relacionadas aos setores de comércio e serviços de Minas.A notícia dos finalistas chega na mesma semana em que o Estado de Minas se destacou em mais uma premiação internacional, ao ganhar duas distinções de Excelência Gráfica no 39º Concurso da Society for News Design (SND), considerado o Oscar do design do jornalismo no mundo. O EM é uma das seis publicações brasileiras reconhecidas nesta edição e o único jornal de Minas que conquistou o prêmio.