Brasil pode perder US$ 3,1 bi com sobretaxas nos EUA

Em Minas Gerais, Fiemg vê prejuízo para setor, que emprega 56,5 mil trabalhadores (foto: Daniel Mansur/Divulgação)

Brasília – O Brasil, segundo maior exportador de aço aos Estados Unidos, seria o país mais afetado pela imposição de altas tarifas alfandegárias às importações do metal, assinada na quinta-feira por Donald Trump, dizem especialistas e integrantes do setor. Para José Augusto Coelho Fernandes, diretor de Políticas e Estratégia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), “o Brasil seria o país mais impactado” porque o presidente americano “liberou os países do Nafta (Acordo de Livre-Comércio da América do Norte) do primeiro impacto”.



Reação

Canadá e México, primeiro e quarto maiores exportadores deste metal para os Estados Unidos, ficarão isentos da tarifação às importações de aço e alumínio, enquanto os três países renegociam os termos do seu acordo. “A medida de Trump vai gerar um duplo efeito negativo. Primeiro, nas exportações brasileiras de aço ao mercado norte-americano. Depois, das próprias exportações dos Estados Unidos para o Brasil”, resumiu Diego Bonomo, gerente de Assuntos Internacionais da CNI.Segundo dados da CNI, as novas taxas sobre os metais vão implicar em um prejuízo de US$ 3 bilhões às exportações brasileiras de ferro e aço e de US$ 144 milhões às de alumínio. O aço importado pelos Estados Unidos – maior consumidor mundial do metal – vem principalmente do Canadá (15,6%), seguido por Brasil (9,1%), Coreia do Sul (8,3%) e México, de acordo com dados do Departamento de Comércio americano.Os Estados Unidos são também o principal destino das exportações brasileiras de aço, representando 32,9% das compras de 2017, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Em volume, as vendas brasileiras representam 13,72% das importações dos Estados Unidos – também em segundo lugar, atrás do Canadá, com 16,75%.Para a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a decisão do governo norte-americano “é prejudicial à atividade de metalurgia e à economia mineira como um todo, dada a sua relevância no cenário estadual e nacional”. Em 2016, o setor contabilizou mais de 56,5 mil empregos em Minas Gerais, 28% do total brasileiro, distribuídos entre 546 empresas instaladas no estado. Em 2017, as exportações de produtos metalúrgicos do estado somaram US$5,3 bilhões. Desse total, 12,2% tiveram como destino o mercado americano.“Sobrou para o Brasil sofrer com a medida, levando em conta que o México (...) também não será afetado pela decisão do presidente americano”, concordou a análise da consultoria Gradual Investimentos. O governo anunciou, que o Brasil “recorrerá a todas as ações necessárias, nos âmbitos bilateral e multilateral, para preservar seus direitos e interesses”. O texto expressa a grande preocupação do governo com a decisão americana, que terá “significativo impacto negativo nos fluxos bilaterais de comércio, amplamente favoráveis aos Estados Unidos nos últimos 10 anos, e nas relações comerciais e de investimentos entre os dois países”.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, avaliou que a decisão dos Estados Unidos em sobretaxar o aço e a alumínio importados pode desencadear uma “guerra comercial” da parte também de outros países. “O governo dos EUA está criando uma barreira comercial em um ambiente de pleno emprego para defender setor que está com a capacidade sobrecarregada. Todos vemos com muita preocupação esse tipo de decisão”, limitou-se a comentar.



Já a União Europeia espera ser excluída das tarifas de aço e alumínio dos Estados Unidos, mas irá à Organização Mundial do Comércio (OMC) impor suas próprias medidas se Washington seguir em frente, disse a comissária de Comércio da UE ontem. A comissária da UE, Cecilia Malmstrom, que coordena a política para o maior bloco comercial do mundo, disse que compartilha as preocupações dos EUA com relação ao excesso de capacidade no setor siderúrgico, mas não acredita em tarifas como forma de resolver o problema.



“A Europa certamente não é uma ameaça para a segurança interna norte-americana, então esperamos ser excluídos”, disse Malmstrom a repórteres antes de falar em uma conferência em Bruxelas.