Fiat faz recall de Palio e Uno por problema no motor

São Paulo, 09 - A Fiat anunciou recall nesta sexta-feira, 9, de 10 modelos, incluindo Palio e Uno (modelos abaixo), por possibilidade de um desligamento inesperado do motor. Os proprietários podem agendar a vistoria a partir da segunda-feira, 12.



A falha pode ser observada caso a luz espia da bateria acenda no quadro de instrumentos e, se isso acontecer, a empresa indica que o proprietário procure uma concessionária imediatamente.



Segundo a Fiat, na hipótese de falha do alternador, poderá ocorrer o funcionamento irregular do motor e, em casos extremos, o seu desligamento inesperado, comprometendo as condições de dirigibilidade do veículo e aumentando o risco de colisão, com consequentes danos físicos e materiais ao condutor, aos passageiros e a terceiros.



O tempo estimado para inspeção e reparo é de 1 hora. A Fiat disponibiliza o site www.fiat.com.br e o telefone 0800 707 100 para mais informações.



Confiro os modelos envolvidos:



(Chassis não sequenciais - últimos 6 dígitos)



Idea 1.4 - 286655 a 287019 (42 unidades)



Punto - 342058 a 348260 (2.069 unidades)



Palio Fire 1.0 - 585667 a 605940 (334 unidades)



Uno 1.0 e 1.4 - 75664 a 771071 (53 unidades))



Novo Palio - 16344 a 297737 (8.373 unidades)



Siena 1.4 - 063979 a 065020 (2 unidades)



Grand Siena 1.4 - 300812 a 337173 (1.404 unidades)



Fiorino 1.4 - 058971 a 080249 (445 unidades)



Palio Weekend 1.4 - 089496 a 098502 (81 unidades)



Strada 1.4 - 083657 a 123494 (2.731 unidades)