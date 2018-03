BC abre novo sistema de registro de empréstimos externos para testes no dia 19

Brasília, 09 - O Banco Central abrirá para testes o novo sistema para registro eletrônico de empréstimos externos, o chamado RDE-ROF. Segundo a instituição, usuários do sistema financeiro poderão usar a plataforma para testes entre os dias 19 e 29 de março.



O BC diz que a nova plataforma tem como objetivo "aumentar a eficiência do processo de registro e reduzir seu custo, tanto para os declarantes quanto para o BC, mantendo o conteúdo, a qualidade e a tempestividade das informações indispensáveis às atribuições do BC".



(Fernando Nakagawa)