Posição da UE de reagir à sobretaxa do aço pode ter efeito no Brasil

São Paulo – Na última segunda-feira, a União Europeia anunciou que pode reagir à sobretaxa ao aço, prometida pelo presidente americano, Donald Trump, fazendo o mesmo com alguns produtos exportados pelos Estados Unidos. Entre eles, o jeans, o uísque – itens que não chegariam a despertar uma guerra comercial entre os dois – e o suco de laranja.



É justamente nessa parte que o Brasil pode levar alguma vantagem, já que é o maior exportador de suco de laranja do mundo. A UE importa 80% do que consome e o Brasil contribui com 90% (o que representa 70% do total destinado ao mercado internacional). Os outros 20% vêm do mercado interno.

Como lembra Ibiapaba Netto, diretor-executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (Citrus BR), o volume de suco de laranja exportado pelos Estados Unidos é muito pequeno, de cerca de 30%. No ano passado, do total embarcado pelo país – cerca de 51 mil toneladas –12,5 mil de toneladas foram para a UE. O principal comprador é o Canadá, com aproximadamente 25 mil de toneladas em 2017. Já o Brasil enviou para a Europa em torno de 700 mil toneladas, um volume muito mais relevante do que aquele vendido pelos produtores americanos.



A maior parte da produção americana fica no mercado interno. Portanto, a retaliação dos europeus pode não passar nem perto de uma ameaça aos produtores americanos do cítrico. “Mas o Brasil tem produção para atender quem queira comprar mais suco”, garante o executivo.