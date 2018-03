Projeção de crescimento do PIB da zona do euro para 2018 é revisada para cima

São Paulo, 08 - O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, revelou as novas projeções macroeconômicas do Conselho de Governadores da autoridade monetária para a zona do euro nos próximos anos.



A previsão para o crescimento Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 foi revisada de 2,3% para 2,4%. As projeções para 2019 e 2020, no entanto, foram mantidas em 1,9% e 1,7%, respectivamente.



Em relação à inflação da zona do euro, Draghi apontou que a alta de preços deve ficar em torno de 1,5% até o fim de 2018, mas o número final projetado pelo Conselho é de 1,4% para 2018. A previsão para 2019 foi cortada em 0,1 ponto porcentual, passando de 1,5% pra 1,4%, enquanto a de 2020 foi mantida em 1,7%.



De acordo com Draghi, o crescimento na zona do euro está num ritmo ligeiramente mais rápido do que o esperado, mas a inflação subjacente mostra um grau de contenção, o que sugere a necessidade de um amplo grau de estímulo monetário. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)