Canadá diz avaliar que deve ser isento de tarifa dos EUA

Nova York, 08 - O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que há agora um "nível de confiança" entre autoridades de seu governo de que o país será isento da tarifas que os Estados Unidos devem anunciar sobre a importação de aço e alumínio. "O Canadá está em uma situação particular por nossa relação próxima com os EUA", disse Trudeau em entrevista à emissora Canadian Broadcasting Corp.



O premiê advertiu, porém, que não havia plano final publicado sobre a estratégia dos EUA. "E, como é normal com esse presidente [americano, Donald Trump], nós esperamos e veremos o que acontece", comentou.



O Canadá é o principal fornecedor de aço e alumínio para os EUA. Na quarta-feira, o assessor Peter Navarro, da Casa Branca, disse que Canadá e México poderiam ser isentos em princípio e que essa isenção poderia ser permanente, caso a renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) fosse bem-sucedida. Fonte: Dow Jones Newswires.