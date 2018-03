Fazenda autoriza contrato de reestruturação de dívida Brasil-Costa do Marfim

Brasília, 08 - O Ministério da Fazenda autorizou a celebração de contrato de reestruturação de dívida entre Brasil e Costa do Marfim, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU). O valor total do contrato é de US$ 9,045 milhões, da dívida consolidada, e o montante reestruturado é de US$ 1,262 milhão.



O despacho é assinado pelo ministro interino e secretário executivo da Fazenda, Eduardo Guardia.



(Luci Ribeiro)