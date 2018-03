Tuíte de Trump sobre déficit comercial com China subestimou exigência dos EUA

Pequim, 08 - O presidente americano, Donald Trump, publicou ontem no Twitter que Washington havia solicitado a Pequim um plano para reduzir o déficit comercial dos EUA com a China em US$ 1 bilhão, equivalente a menos de 0,3% da lacuna comercial entre os países, ou cerca de um dia do desequilíbrio na balança comercial bilateral.



Na verdade, segundo pessoas com conhecimento do assunto, autoridades do governo Trump pediram uma redução de US$ 100 bilhões no déficit comercial dos EUA com a China, durante reunião com um graduado assessor econômico do presidente Xi Jinping na semana passada.



De acordo com as fontes, Liu He, principal arquiteto da política econômica da China, disse durante reuniões em Washington que reduzir o gigantesco déficit na balança comercial é de interesse de Pequim, uma vez que os chineses estão tentando se afastar de um modelo de crescimento baseado em exportações. Não está claro o quão viável é a meta de redução do déficit e que tipo de proposta Pequim pode oferecer.



Economista da Universidade Cornell, Eswar Prasad, que foi informado por autoridades chinesas sobre a visita de Liu, disse que os EUA estariam pressionando a China por uma redução de cerca de um terço no déficit comercial. Fonte: Dow Jones Newswires.