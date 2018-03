Londres, 08 - O secretário do Comércio Exterior do Reino Unido, Liam Fox, afirmou que as advertências sobre o risco de um "buraco negro econômico" quando o país deixar a União Europeia equivalem à "linguagem de uma gangue". Um dia após a UE publicar um rascunho das diretrizes para as negociações comerciais com Londres, Fox defendeu que o Reino Unido e a UE se concentram em questões econômicas, não políticas.



Fox argumentou que as declarações sobre prejudicar os britânicos por sua decisão de deixar a UE são contraproducentes para todos os lados. "A ideia de punir o Reino Unido não é a linguagem de um clube, é a linguagem de uma gangue", afirmou ele, durante a conferência anual da Câmara Britânica de Comércio. Segundo ele, a racionalidade e o bom senso devem prevalecer e a temperatura das discussões deve abaixar.



A autoridade disse ainda que qualquer acordo que acabe com tarifas ao comércio entre a UE e o país seria prejudicial para empresas e consumidores. Segundo ele, porém, há grandes benefícios em abandonar o bloco, "nesta era de globalização". "Nós não podemos deixar as práticas e padrões do passado limitarem as oportunidades do futuro", argumentou. Fonte: Associated Press.