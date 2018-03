BCE mantém política monetária inalterada, mas sugere que não pretende ampliar QE

São Paulo, 08 - O Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quinta-feira manter sua política monetária inalterada, conforme esperado por analistas. A principal taxa de juros do BCE, a de refinanciamento, continuou em 0%, enquanto a de depósitos seguiu em -0,40%.



Houve uma alteração na comunicação do BCE a respeito do programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês). Nos últimos comunicados, a autoridade monetária apontava que o QE poderia ser estendido em tamanho ou duração, caso as perspectivas para a economia ficassem "inconsistentes com o progresso em direção a um ajuste sustentado no caminho da inflação". No texto desta quinta-feira, essa frase foi removida.



"O Conselho de Governadores confirma que as compras de ativos, no atual patamar de 30 bilhões mensais, deverão vigorar até o fim de setembro de 2018, ou além, se necessário", diz o documento.



A partir das 10h30 (de Brasília), o presidente do BCE, Mario Draghi, falará em entrevista coletiva para comentar a decisão de hoje. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)